Гаубицы «Самина»: дивизион гаубиц Д-30 помогает продвижению штурмовиков в Харьковской области

Белгородская область, раннее утро. Наша двухдверная «Нива» с РЭБом (антидроновая станция радиоэлектронной борьбы) буквально парит по трассе в сторону приграничья. Все, кто когда-нибудь ездил по Белгородчине, скажут вам, что местные дороги — одни из лучших в стране. Да, и не только дороги: даже в небольших населенных пунктах вдоль обочин — везде идеальная чистота. Всё тут буквально «с иголочки»: идеально покрашено, отремонтировано, красиво, будто на картине. Сворачиваем на второстепенную дорогу, проезжаем указатель на Волчанск. Всё так же, никаких тебе признаков разрушений и даже ям на дорогах, будто бы в паре десятков километров и не идут тяжелые бои. Цивилизация простирается здесь вплоть до самой границы с Харьковской областью. Точка встречи назначена у лесополосы за крайним населенником с российской стороны границы.