В Красноярске осенью откроется МФЦ с криптобиокабиной и приемной губернатора

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края сообщает о предстоящем открытии обновлённого офиса многофункционального центра (МФЦ) на улице 9 Мая в Красноярске. Ожидается, что офис начнёт свою работу в ноябре этого года.
Губернатор Михаил Котюков провёл осмотр обновлённого помещения, которое когда-то было первым и единственным подразделением МФЦ в крае. В настоящее время в офисе, занимающем почти 1000 квадратных метров, завершается капитальный ремонт. За последние два года здесь были обновлены кровля и системы отопления, а также установлены новые системы вентиляции и кондиционирования.
Директор МФЦ Светлана Малолыченко продемонстрировала Губернатору отремонтированный зал приёма документов, который сможет одновременно обслуживать 30 посетителей. В целях удобства клиентов предусмотрена новая мебель, а также комната для матерей с детьми. Особое внимание уделено семьям с детьми и участникам специальной военной операции — они смогут получать услуги без очереди.
В новом офисе также планируется установка криптобиокабины — устройства для сбора биометрических данных, что позволит жителям края оформлять заграничные паспорта с биометрией. После открытия этот офис станет единственным в Красноярске, где можно будет получить такой паспорт. На данный момент две криптобиокабины уже функционируют в Норильске и Ачинске.
Кроме того, в обновлённом МФЦ появится сектор пользовательского сопровождения с тремя рабочими местами и компьютерами, где клиенты смогут самостоятельно получать некоторые услуги. С помощью «электронного консультанта» посетители смогут авторизоваться на портале «Госуслуги» и заказывать необходимые документы без ожидания в очереди.
По информации специалистов, до ремонта в офисе находился лишь один компьютер для самообслуживания. Учитывая запросы клиентов, было принято решение увеличить их количество. В обычный день офис на улице 9 Мая принимает около 600 человек, и новые цифровые услуги позволят сократить время ожидания.
Михаил Котюков отметил важность клиенториентированного подхода при проектировании обновлённого офиса.
Кроме того, в новом помещении будет создан специальный зал для общественных приёмных органов власти, включая выездную приёмную Губернатора края. Отделочные работы близятся к завершению, подрядчики занимаются прокладкой компьютерных сетей и установкой информационных табло. Ожидается, что вскоре будут завершены работы по ремонту крыльца и входной группы.
Напомним, что первый офис МФЦ в Красноярске был открыт на улице 9 Мая в феврале 2010 года. В краевой сети МФЦ под брендом «Мои документы» функционирует 213 подразделений с 808 окнами обслуживания и более 1400 сотрудниками, предоставляющими свыше 600 государственных и муниципальных услуг.