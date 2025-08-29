В Красноярске осенью откроется МФЦ с криптобиокабиной и приемной губернатора

В новом офисе также планируется установка криптобиокабины — устройства для сбора биометрических данных, что позволит жителям края оформлять заграничные паспорта с биометрией. После открытия этот офис станет единственным в Красноярске, где можно будет получить такой паспорт. На данный момент две криптобиокабины уже функционируют в Норильске и Ачинске.