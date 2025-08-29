Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп тепло поздравил узбекистанцев с Днем независимости.
Его слова президенту РУз Шавкату Мирзиёеву передал специальный посланник главы Белого дома по глобальным партнерствам Паоло Замполли, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.
В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Паоло Замполли обсудили дальнейшее развитие узбекско-американских отношений, борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.
Стороны также отметили важность углубления регионального сотрудничества в рамках формата «С5+1».
Кроме того, стало известно, что этой осенью Узбекистан и США проведут первый расширенный диалог стратегического партнерства.