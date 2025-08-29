Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поздравил Узбекистан с Днем независимости

Поздравления передал спецпосланник по глобальным партнерствам Паоло Замполли.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп тепло поздравил узбекистанцев с Днем независимости.

Его слова президенту РУз Шавкату Мирзиёеву передал специальный посланник главы Белого дома по глобальным партнерствам Паоло Замполли, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.

В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Паоло Замполли обсудили дальнейшее развитие узбекско-американских отношений, борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

Стороны также отметили важность углубления регионального сотрудничества в рамках формата «С5+1».

Кроме того, стало известно, что этой осенью Узбекистан и США проведут первый расширенный диалог стратегического партнерства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше