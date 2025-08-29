Политолог объяснил, почему гости парада в Пекине могут создать новый миропорядок

Политолог Геннадий Подлесный заявил, что запланированный на 3 сентября праздничный парад в Китае может изменить расстановку политических сил на международной арене. Подробностями он поделился с информпорталом 360.ru.
«Сейчас экономические и торговые интересы многих стран совпадают. Если такая консолидация произойдет, то следующим этапом станет переход от финансового союза к военно-политическому», — отметил Геннадий Подлесный в ходе беседы с корреспондентом 360.ru.
Аналитик добавил, что парад по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой войне посетят не только представители Шанхайской организации сотрудничества, но и лидеры стран БРИКС+.
Политолог спрогнозировал, что после завершения саммита и праздничных мероприятий руководство КНР и гости Пекина согласуют некий документ об общем стратегическом партнерстве, который положит начало «новому мировому порядку».
Стоит отметить, что торжественный парад, который собирается посетить Президент России Владимир Путин, власти Китая считают крайне важным событием. Ранее обозреватели в Поднебесной обратили внимание на то, что руководство РФ сделало КНР необычный «подарок» в преддверии начала мероприятий.
