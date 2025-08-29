Ричмонд
«Не можем позволить». В Японии предложили новый план по России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Токио должен поддерживать отношения с Москвой, пишет японская газета The Mainichi.

Источник: © РИА Новости

«Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, между странами необходимо выстроить такие отношения, в рамках которых можно было бы обсуждать значимые для Японии вопросы, такие как импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.

Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.