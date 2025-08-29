Стало известно о причинах ограничений для мигрантов в Санкт-Петербурге

Ранее Беглов ввел запрет на работу мигрантов в качестве курьеров в Санкт-Петербурге. Согласно принятому постановлению, businesses получили трехмесячный переходный период для адаптации к новым правилам. В городском правительстве пояснили, что данная мера направлена на борьбу с теневой занятостью, а также создаст дополнительные рабочие места для молодежи и повысит качество и безопасность предоставляемых услуг.