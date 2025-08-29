Ричмонд
Стало известно о причинах ограничений для мигрантов в Санкт-Петербурге

Введенные в Санкт-Петербурге ограничения на трудовую деятельность мигрантов в сфере курьерских услуг обусловлены намерением обеспечить приоритетное трудоустройство местных жителей.

Введенные в Санкт-Петербурге ограничения на трудовую деятельность мигрантов в сфере курьерских услуг обусловлены намерением обеспечить приоритетное трудоустройство местных жителей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

Беглов уточнил, что на координационном совете Петербурга и Ленинградской области было принято совместное решение, согласно которому приоритет при приеме на работу отдается проживающим в агломерации.

Губернатор подчеркнул, что иностранные работники остаются востребованными в отдельных отраслях экономики, где их участие объективно необходимо для развития региона. Беглов отметил, что власти приветствуют мигрантов, соблюдающих законодательство и вносящих вклад в экономическое развитие, а ограничения затронут только работающих по патенту.

Градоначальник также добавил, что Санкт-Петербург не является первопроходцем в вопросе ограничений для трудовых мигрантов в определенных сферах деятельности.

Ранее Беглов ввел запрет на работу мигрантов в качестве курьеров в Санкт-Петербурге. Согласно принятому постановлению, businesses получили трехмесячный переходный период для адаптации к новым правилам. В городском правительстве пояснили, что данная мера направлена на борьбу с теневой занятостью, а также создаст дополнительные рабочие места для молодежи и повысит качество и безопасность предоставляемых услуг.

Половина поступающих в петербуржские школы мигрантов завалили тест по русскому языку.

