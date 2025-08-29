Подоляка: российские военные вышли на окраины Плещеевки под Константиновкой

Российские военные смогли прорваться к окраинам села Плещеевка под Константиновкой в ДНР, сообщил в пятницу военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам блогера, в ходе наступления в направлении Константиновки со стороны Дзержинска подразделения РФ продвинулись к Иванополью и Плещеевке.
«По сути, к последнему селу мы вышли на окраины и пытаемся зацепиться за его южную часть», — сказал Подоляка.
Ранее блогер сообщил о прорыве российских военных в село Новоселовка в Днепропетровской области и их закреплении на территории этого населенного пункта.
Напомним, накануне стало известно о переходе под контроль российских войск расположенного неподалеку от Плещеевки села Нелеповка. Военкор Александр Коц, комментируя освобождение населенного пункта, назвал следующими целями подразделений РФ на данном участке Плещеевку и Иванополье.