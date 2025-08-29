Наши бойцы вновь ликвидировали антенны Starlink в районе Степановки

Поражение антенн нарушило работу украинских подразделений в этом направлении. Кроме того, в районе Константиновки российские силы сорвали попытку ротации личного состава ВСУ. После обнаружения боевой машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады её координаты были переданы расчётам ударных FPV-дронов. В результате транспортное средство было уничтожено.