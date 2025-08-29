Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры каждой из стран ШОС подтвердили участие в саммите в китайском Тяньцзине

Руководители всех государств, являющихся членами ШОС, подтвердили участие в саммите, который стартует в Тяньцзине 31 августа, сказал генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью РИА «Новости».

Руководители всех государств, являющихся членами ШОС, подтвердили участие в саммите, который стартует в Тяньцзине 31 августа, сказал генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью РИА «Новости».

Саммит продлится до 1 сентября.

Членами Шанхайской организации сотрудничества, помимо России, являются Индия, Казахстан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а с 4 июля 2024 года также Белоруссия. Армения, Азербайджан, Шри-Ланка, Непал, Турция, ОАЭ и Камбоджа имеют статус стран-партнеров.

Читайте материал «Лукашенко заявил, что ест мало картошки».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше