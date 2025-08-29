«В основном осколочные и минно-взрывные»: военврачи рассказали о работе в тыловом госпитале на СВО

Большая нагрузка в зоне боевых действий ложится на военных медиков. Даже свой профессиональный праздник 28 августа они провели на боевом посту. Врачи одного из госпиталей группировки «Центр» рассказали, как в поте лица трудятся их коллеги.
В операционных, процедурных кабинетах и палатах лечат здесь не только наших раненых бойцов, но и пострадавших от атак вэсэушников гражданских.
— Нагрузка большая. К нам поступают раненые, которым нужна помощь здесь и сейчас. Наши специалисты лечат пациентов с осложнениями. Вдобавок у нас находится много людей по амбулаторному профилю, — перечисляет начальник госпитального отделения Илья Оскин.
Он отмечает, работа госпиталя — это не только хирургия и точные операции. Сюда поступают и с более бытовыми заболеваниями и травмами. Поэтому задействованы врачи разных профилей, даже привычные обывателю офтальмолог с неврологом.
Что касается ранений, закономерно, что сейчас преобладают осколочный и минно-взрывной характеры травм. Немногим реже встречаются ожоги и переломы.
Медсестра-анестезист Татьяна рассказывает, что каждый выхоженный пациент приносит ей чувство облегчения и удовлетворения. До сих пор вспоминает, как еще в 2023 году поставила на ноги бойцы, попавшего к ней в критическом состоянии.
— Это были сильнейшие ожоги большей части тела. Выходили его, отправили на дальнейшее лечение в другой госпиталь. Волновалась, удалось ли ему полноценно выздороветь. А однажды мы случайно встретились в Новосибирске — так рада была видеть его в добром здравии, — вспоминает Татьяна.
В командировке она уже давно. Говорит, к графику работы, исчисляющемуся в сутках, а не часах, уже даже привыкла. Помогает в операционной, в палатах, когда нужно — выезжает на эвакуацию раненых.
На помощь военврачам в госпиталь прибыли и гражданские специалисты. Кто-то откомандирован от организации, некоторые приехали по своему желанию в качестве «волонтеров». Есть случаи, когда вместо отпуска «белые халаты» отправляются помогать военным.
— Работаем как единый коллектив. Мы, гражданские врачи, активно перенимаем опыт военных. Чему-то, уверен, они учатся у нас. Работаем бок о бок, дружно, эффективно, — уверен хирург Тумонбоир Орес из Тувы.
Подсчитать, сколько медики провели часов за работой сложно — десятки тысяч. Двери госпиталя открыты круглосуточно. Больше говорит другая цифра — на их счету тысячи спасенных жизней. Помощь оказывают каждому, кто в ней нуждается.
— Я же врач, я не могу оставить в трудный миг своих коллег и наших бойцов. Когда ко мне поступает совсем молодой парень, ведь разве я ему не помогу? Так же думают все у нас. Поэтому я и здесь, чтобы облегчить нагрузку наших военных коллег и оказывать помощь раненым, — добавляет хирург.