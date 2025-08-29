«В основном осколочные и минно-взрывные»: военврачи рассказали о работе в тыловом госпитале на СВО

— Я же врач, я не могу оставить в трудный миг своих коллег и наших бойцов. Когда ко мне поступает совсем молодой парень, ведь разве я ему не помогу? Так же думают все у нас. Поэтому я и здесь, чтобы облегчить нагрузку наших военных коллег и оказывать помощь раненым, — добавляет хирург.