Андреев: Польша не предоставила доказательств нарушения воздушных границ

Посол добавил, что в случаях с ракетами на территории Польши, якобы залетавшими и улетавшими, России также заявляли протесты без доказательств. Так, на днях в Люблинском воеводстве упал и взорвался дрон, после чего российским дипломатам прислали очередную ноту протеста, в которой утверждалось, что БПЛА прилетел из Белоруссии. Сейчас польские власти утверждают, что дрон прилетел с Украины. «Вообще-то в таких серьезных вопросах, как у нас говорят, “тщательнее надо”», — сказал Андреев.