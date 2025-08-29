Польша ни разу не предоставила доказательств, подтверждающих ее обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
По его словам, «это манера, которую западники взяли еще до начала специальной военной операции». Андреев привел в пример дело Скрипалей в Великобритании и другие ситуации, передает РИА Новости.
«Известный принцип highly likely — “весьма вероятно”, что русские организовали какую-нибудь подрывную акцию», — сказал посол, отметив, что на Западе придерживаются мнения, что этого «весьма вероятно» достаточно для вывода, что виноваты именно русские.
Андреев отметил, что польская сторона отмахивается от просьб предоставить доказательства.
Он также напомнил, что Варшава не отозвала ноту протеста, когда в 2022 году выяснилось, что двух граждан Польши убила ракета ВСУ.
Посол добавил, что в случаях с ракетами на территории Польши, якобы залетавшими и улетавшими, России также заявляли протесты без доказательств. Так, на днях в Люблинском воеводстве упал и взорвался дрон, после чего российским дипломатам прислали очередную ноту протеста, в которой утверждалось, что БПЛА прилетел из Белоруссии. Сейчас польские власти утверждают, что дрон прилетел с Украины. «Вообще-то в таких серьезных вопросах, как у нас говорят, “тщательнее надо”», — сказал Андреев.
Он также заявил, что в Польше растет неприятие бандеровской идеологии, но для местных политических элит приоритетом по-прежнему остается нанесение ущерба России.