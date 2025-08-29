Бразилия намерена санкционировать процесс ответных мер на тарифы США

У Палаты внешней торговли есть 30 дней для принятия решения о том, подпадают ли действия США под ответные меры. Министерство иностранных дел Бразилии планирует уведомить американскую сторону о запуске данного механизма. По мнению бразильских властей, этот шаг должен ускорить диалог и переговорный процесс между странами.