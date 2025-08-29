Бразилия намерена санкционировать процесс ответных мер на тарифы США

Правительство Бразилии санкционировало начало процесса принятия ответных мер на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Globo.
Власти Бразилии уполномочили Палату внешней торговли (Camex) начать консультации по оценке применения закона об экономической взаимности в отношении Соединенных Штатов. Этот документ позволяет исполнительной власти принимать контрмеры против стран, которые вводят ограничения в отношении бразильского экспорта.
У Палаты внешней торговли есть 30 дней для принятия решения о том, подпадают ли действия США под ответные меры. Министерство иностранных дел Бразилии планирует уведомить американскую сторону о запуске данного механизма. По мнению бразильских властей, этот шаг должен ускорить диалог и переговорный процесс между странами.
Напомним, Трамп подписал указ, который предусматривает рост ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50 процентов. Этим же документом президент отменил беспошлинный ввоз товаров, стоимость которых не превышает 800 долларов.