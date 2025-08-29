Навстречу выборам: кабмин Молдовы остается без семи министров

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Семь министров молдавского правительства приостанавливают работу в контексте избирательной кампании, которая стартует 29 августа, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Согласно Кодексу о выборах, вице-премьеры и министры, которые баллотируются, обязаны приостановить свою деятельность в должности министра», — отметили в пресс-службе.
В «Официальном мониторе» 28 августа были опубликованы решения о приостановке полномочий, подписанные премьер-министром Дорином Речаном, для семи членов правительства. Это министр инфраструктуры Владимир Боля, министр окружающей среды Серджиу Лазаренку, министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга, министр финансов Виктория Белоус, глава МИД Михай Попшой, глава Минпросвета Дан Перчун и вице-премьер по реинтеграции Роман Рошка.
До окончания кампании их обязанности будут исполнять государственные секретари соответствующих министерств.
Ранее 13 генеральных секретарей, государственных секретарей и должностных лиц, назначенных правительством, также приостановили свою деятельность на период избирательной кампании.
Избирательная кампания перед парламентскими выборами в Молдове стартует 29 августа и завершится 26 сентября.