Названы главные советчики Трампа по ближневосточному конфликту

Президент США Дональд Трамп привлёк к разработке стратегии по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС своего зятя Джареда Кушнера и экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации, одно из закрытых совещаний состоялось 27 августа в Овальном кабинете и было посвящено будущему сектора Газа.

Источник: Life.ru

Уточняется, что встреча длилась более полутора часов при участии специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Также некоторое время на ней присутствовал госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Кушнер, являющийся архитектором Авраамских соглашений о нормализации отношений Израиля с арабскими странами, продолжает сохранять влияние на ближневосточную политику Белого дома.

Как заявил Уиткофф в интервью Fox News накануне встречи, администрация готовит «всеобъемлющий план» для региона. При этом детали дискуссии и предполагаемые решения пока остаются конфиденциальными.

Ранее Израиль нанёс серию ударов по целям в столице Йемена. Это произошло через 24 часа после того, как движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Также израильские военные нанесли удар по военному лагерю, расположенному около президентского дворца в Сане.

