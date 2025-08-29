Администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет повышенной дальности: есть нюансы

Администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет с ударными боеприпасами повышенной дальности (ERAM), которые являются потенциально мощным вооружением для Киева в военном противостоянии с Россией.
Объявление о предполагаемой продаже за 825 миллионов долларов в четверг было сделано на фоне того, что дипломатические усилия по прекращению конфликта пока не принесли результата, а также после ночных ударов России по украинской столице, отмечает CNN.
Об этом было объявлено после того, как президент Дональд Трамп встретился в этом месяце с президентом России Владимиром Путиным и отдельно с Владимиром Зеленским, напоминает CNN.
Хотя администрация Трампа одобрила ряд сделок по продаже оборудования для поддержания существующих вооружений, это, похоже, первая крупная продажа нового оружия Украине, о которой объявила нынешняя американская администрация.
Знакомый с ситуацией источник сообщил, что, если сделка по продаже будет завершена, как ожидалось, ракеты, дальность действия которых составляет 150−280 миль, могут быть доставлены позднее в этом году.
Неясно, будут ли введены ограничения на их использование, констатирует пока CNN.
«Украина будет использовать финансирование из Дании, Нидерландов и Норвегии, а также иностранное военное финансирование из Соединенных Штатов для этой покупки», — говорится в уведомлении Госдепартамента. «ERAM является примером совместной работы с нашими союзниками по НАТО по разработке мощной и масштабируемой системы, которая может быть поставлена в кратчайшие сроки».
«Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — сказано в сообщении.
Как пишет The Guardian, Дания, Норвегия и Нидерланды потенциально купят для Украины 3350 крылатых ракет воздушного базирования ERAM на сумму 825 миллионов долларов в рамках сделки, одобренной Государственным департаментом США. По словам одного из производителей, радиус действия этого боеприпаса повышенной дальности составляет «несколько сотен» миль. В комплект поставки входят комплекты GPS-наведения ракет, средства радиоэлектронной борьбы и многое другое, а также, помимо европейского вклада, дополнительное финансирование правительства США.
Но, подчеркивает The Guardian, одобрение еще не означает, что продажа завершена.
Союзники Украины уделяют приоритетное внимание разработке серии более дешевых и универсальных ракет, которые Киев мог бы использовать на поле боя.
Между тем, Венгрия и Украина обменялись оскорблениями в четверг, когда Будапешт обвинил украинского военного командира в «чрезвычайно жестоких нападениях» на нефтепровод «Дружба» в России, который поставляет в Венгрию нефть. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции были введены в отношении украинского «командира воинской части, которая совершила недавние чрезвычайно жестокие нападения на нефтепровод “Дружба”».