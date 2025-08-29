«Доверие к США подорвано»: грядущая встреча лидеров трех великих держав встревожила Запад

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит в эти выходные свой первый за семь лет визит в Китай — поездку, в ходе которой он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным как раз в тот момент, когда отношения Индии с Вашингтоном испортились.
Визит Нарендры Моди в китайский Тяньцзинь на саммит по региональной безопасности пройдет через несколько дней после того, как США удвоили пошлины на индийский экспорт до 50%, сославшись на отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти, отмечает The Guardian.
Этот спор перечеркнул годы углубления сотрудничества между Индией и США, основанного на технологиях и общей решимости противостоять глобальным амбициям Пекина. Действия Трампа также вынудили Индию активно искать другие пути диверсификации своей торговли.
«Доверие Индии к США подорвано, — констатирует аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман. — Я не уверен, что официальные лица США в полной мере осознают, сколько доверия они растратили за столь короткое время».
Для Китая двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который начинается в воскресенье, как нельзя более кстати, отмечает The Guardian. Премьер-министр Моди «прибудет в Китай в тот момент, когда индийско-китайские отношения стабилизируются, а индийско-американские отношения ухудшились. Это мощная оптика», — комментирует Кугельман.
«Без сомнения, в Китае есть люди, которые наслаждаются торговой напряженностью между Индией и США», — предполагает Манодж Кевалрамани, руководитель отдела индо-тихоокеанских исследований в Институте Такшашила в Бангалоре.
По словам Кугельмана, президент России Путин хотел бы «извлечь выгоду из этого момента, подтвердив тесные отношения России с Индией», добавив, что это был бы «отличный момент для всех, чтобы показать Вашингтону язык».
Вашингтон указал на продолжающиеся закупки Индией российской сырой нефти и военной техники в качестве причины повышения тарифов, утверждая, что Дели помогает финансировать специальную военную операцию России на Украине.
Экономический ущерб огромен, пишет The Guardian. США являются крупнейшим экспортным рынком Индии с доходом в 86,5 млрд долларов в год, и две трети этого объема — около 60,2 млрд долларов в виде товаров — в настоящее время облагаются новыми пошлинами, которые затрагивают трудоемкие отрасли, от текстиля до ювелирных изделий.
Еще до введения тарифов Индия осторожно относилась к Китаю как к источнику инвестиций и технологий и в надежде на расширение торговли.
Отношения застыли после смертельного столкновения на спорном участке границе в Гималаях в 2020 году, но начали оттаивать, когда Нарендра Моди и Си Цзиньпин впервые за четыре года встретились лично на саммите БРИКС в России в октябре, напоминает The Guardian. «Американо-индийский кризис дал Моди хороший повод активизировать усилия по ослаблению напряженности», — считает Майкл Кугельман.
Ожидается, что Нарендра Моди встретится с Си Цзиньпином в кулуарах регионального саммита, на повестке дня которого будут вопросы торговли и инвестиций.
"В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы выяснить, смогут ли Индия и Китай достичь какого-то нового равновесия, — сказал Кевалрамани. — Обе страны признают, что мировой порядок постоянно меняется. Ни одна из них, скорее всего, не справится со всеми трениями, но, по крайней мере, есть процесс развития отношений.
«Историческое недоверие сохранится, — добавил эксперт, указывая на их спорную границу, которую Китай продолжает укреплять новыми дорогами, железными дорогами и поселениями. — Но если Дели и Пекин смогут добиться определенной стабильности и предсказуемости, не ожидая структурных прорывов, можно будет получить практические выгоды».
Россия тоже может извлечь выгоду из разрыва Индии с США, и Дели считает эти отношения более важными, чем когда-либо, для поддержания баланса в отношениях с Западом, диверсификации закупок военной техники и обеспечения энергетической безопасности, отмечает The Guardian.
По словам одного индийского отставного дипломата, фотографии Нарендры Моди, на которых он стоит рядом с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на саммите, «послужат четким сигналом Вашингтону».
Индийские официальные лица подчеркивают, что Дели желает продолжать свои связи с США, но также нуждается в «диверсификации партнерских отношений». Индия сейчас не может «позволить себе выглядеть так, как будто она уступает давлению США на импорт нефти или чему-либо еще, что может быть истолковано как капитуляция, а общественное недовольство велико», — сказал один чиновник, имя которого не разглашается.
В четверг индийское правительство предприняло первую попытку компенсировать тарифы США, развернув экспортную программу в 40 странах от Великобритании до Южной Кореи, чтобы увеличить торговлю текстилем.
Прежде чем отправиться в Китай, Моди в пятницу отправится в Токио на ежегодный индийско-японский саммит, где он встретится с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой. Поездка приобретает дополнительный вес в свете тарифов США, поскольку, углубляя оборонные, технологические и инвестиционные связи с Японией, Индия дает понять, что может смягчить удар от потери доступа на рынки США.
По данным общественного вещателя NHK, японские компании также намерены инвестировать в Индию до 10 трлн иен (68 млрд долларов) в течение следующего десятилетия, а Suzuki Motor пообещала вложить около 8 млрд долларов в течение следующих пяти-шести лет.
Нарендра Моди заявил на этой неделе, что две страны являются партнерами, «созданными друг для друга», после посещения завода Suzuki в Индии. Ожидается, что лидеры обсудят сотрудничество в области важнейших полезных ископаемых и японские инвестиции в производство с высокой добавленной стоимостью в Индии.
Считается, что Индия обладает значительными запасами редкоземельных элементов, которые используются во всем — от смартфонов до солнечных панелей, — но ей не хватает технологий для их интенсивной добычи и переработки.