«Доверие к США подорвано»: грядущая встреча лидеров трех великих держав встревожила Запад

Индийские официальные лица подчеркивают, что Дели желает продолжать свои связи с США, но также нуждается в «диверсификации партнерских отношений». Индия сейчас не может «позволить себе выглядеть так, как будто она уступает давлению США на импорт нефти или чему-либо еще, что может быть истолковано как капитуляция, а общественное недовольство велико», — сказал один чиновник, имя которого не разглашается.