Неожиданный подарок Путина заинтриговал китайцев: что значит такой «жест доброй воли»

Президент России Владимир Путин, который вскоре направится в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, преподнес Пекину неожиданный подарок перед своим визитом. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В публикации обратили внимание, что продолжительный визит президента России в Китай является редкостью «в истории российской дипломатии», а это «демонстрирует близость российско-китайских отношений». Кроме того, предстоящий визит «привлекает особое внимание благодаря особому приветственному подарку, преподнесенному Россией перед отъездом Путина».
Речь идет о сообщении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который на прошлой неделе выразил готовность поставить Китаю российские авиадвигатели ПД-14 и ПД-8, а также перспективный ПД-35, в случае такого запроса со стороны Пекина.
Китайское издание отмечает, что «жест доброй воли со стороны России, естественно, имеет свои собственные мотивы». Авторы статьи считают, что предложение сотрудничества в области авиационных двигателей подчеркивает близость отношений двух стран.
«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — сказано в публикации.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко также анонсировал необычный подарок. Белорусский лидер заявил, что во время визита в Китай на саммит ШОС он собирается привезти иностранным лидерам мешок картофеля белорусских сортов.
Напомним, Кремль подтвердил, что Путин сделал личный подарок американскому лидеру Дональду Трампу. Однако подробности раскрывать не стали. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что подарком стал портрет, заказанный «у ведущего российского художника».
Путин также сделал неожиданный подарок жителю Аляски. Американец заявил, что «лишился дара речи». В подарок он получил новый мотоцикл «Урал». Дело в том, что американский мотоциклист из-за антироссийских санкций никак не мог купить запчасти для своего старого мотоцикла «Урал». Подарок ему передали через российских дипломатов.