Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска рассказали о работе объектов торговли и общепита в День города

Столица Беларуси отметит свое 958-летие во вторую субботу сентября, запланировано проведение праздничных мероприятий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Подготовка ко Дню города началась в белорусской столице, сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

День города Минска традиционно отмечают во вторые выходные сентября, в этом году даты выпали на 13 и 14 сентября. Главной площадкой станет территория возле Дворца спорта, там в субботу пройдет Олимпийский день.

Как рассказала Нагорная, объекты торговли и общественного питания будут работать два дня.

«В основной день, 13 сентября, праздничный концерт продлится до полуночи, соответственно и объекты торговли тоже будут функционировать в это время», — цитирует начальника главного управления агентство «Минск-Новости».

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в каждом районе Минска. В частности, будут организованы тематические площадки, концерты и мастер-классы. Также будут работать сезонные кафе, фуд-траки и нестационарные объекты торговли.

Городские службы заранее согласовывают размещение торговых точек, следят за соблюдением санитарных норм и обеспечением безопасности, добавила она.

Программа праздничных мероприятий.

В преддверии праздника, 7 сентября, планируется провести Минский полумарафон — он станет первым событием праздничной недели.

Через пять дней после забега состоится церемония вручения наград победителям конкурса профессионального мастерства «Минский мастер».

Непосредственно в День города, 13 сентября, старт главным мероприятиям даст возложение цветов к обелиску «Минск — город-герой».

Традиционно вблизи Дворца спорта пройдет фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». Также на Немиге запланировано проведение Олимпийского дня.

Вечером жителей и гостей столицы ждет молодежный фест с участием кавер-групп, артистов и хедлайнера, имя которого пока что не сообщается.

Финальным аккордом празднования станет фейерверк у Дворца спорта в 23:00.