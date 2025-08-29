Власти Минска рассказали о работе объектов торговли и общепита в День города

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Подготовка ко Дню города началась в белорусской столице, сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
День города Минска традиционно отмечают во вторые выходные сентября, в этом году даты выпали на 13 и 14 сентября. Главной площадкой станет территория возле Дворца спорта, там в субботу пройдет Олимпийский день.
Как рассказала Нагорная, объекты торговли и общественного питания будут работать два дня.
«В основной день, 13 сентября, праздничный концерт продлится до полуночи, соответственно и объекты торговли тоже будут функционировать в это время», — цитирует начальника главного управления агентство «Минск-Новости».
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в каждом районе Минска. В частности, будут организованы тематические площадки, концерты и мастер-классы. Также будут работать сезонные кафе, фуд-траки и нестационарные объекты торговли.
Городские службы заранее согласовывают размещение торговых точек, следят за соблюдением санитарных норм и обеспечением безопасности, добавила она.
Программа праздничных мероприятий.
В преддверии праздника, 7 сентября, планируется провести Минский полумарафон — он станет первым событием праздничной недели.
Через пять дней после забега состоится церемония вручения наград победителям конкурса профессионального мастерства «Минский мастер».
Непосредственно в День города, 13 сентября, старт главным мероприятиям даст возложение цветов к обелиску «Минск — город-герой».
Традиционно вблизи Дворца спорта пройдет фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». Также на Немиге запланировано проведение Олимпийского дня.
Вечером жителей и гостей столицы ждет молодежный фест с участием кавер-групп, артистов и хедлайнера, имя которого пока что не сообщается.
Финальным аккордом празднования станет фейерверк у Дворца спорта в 23:00.