Шойгу заявил о планах Запада вернуть инфраструктуру НАТО в Афганистан

США объявили об уходе своего военного контингента из Афганистана в апреле 2021 года. Это вызвало обострение противостояния «Талибана» и официального правительства Афганистана. Вслед за США о начале вывода войск из страны с мая объявили союзники по НАТО. В августе талибы захватили власть в стране.