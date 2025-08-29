Шойгу заявил о планах Запада вернуть инфраструктуру НАТО в Афганистан

По словам автора, несмотря на публичные заявления о непризнании власти «Талибана», Великобритания, Германия и США стремятся сблизиться с властями Афганистана. Шойгу заявил, что таким образом они планируют вернуть свои позиции на афганском направлении.
«Западные державы вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО. Несмотря на декларативные заявления об отсутствии намерения признать власть талибов, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрируют нацеленность на сближение с афганским руководством. Не случайно их эмиссары в последнее время зачастили в Кабул», — написал автор.
Шойгу также уверен, что за годы пребывания США и НАТО в Афганистане именно в районах дислокации альянса сосредоточивались крупнейшие наркоплантации.
«Напрашивается вопрос об истинных целях нахождения блока в южноазиатской стране», — написал он.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки западных стран вернуть свои позиции в Афганистане, потерянные после вывода войск США и НАТО в 2021 году.
США объявили об уходе своего военного контингента из Афганистана в апреле 2021 года. Это вызвало обострение противостояния «Талибана» и официального правительства Афганистана. Вслед за США о начале вывода войск из страны с мая объявили союзники по НАТО. В августе талибы захватили власть в стране.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг связывал стремительное падение Афганистана с «крахом политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов». По его словам, американские союзники так или иначе осознавали неизбежность падения афганского правительства.