Токаев заявил о необходимости ядерного разоружения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировое сообщество должно добиваться ядерного разоружения и отказа от ядерных испытаний.
Токаев заявил в Twitter, что Казахстан стал «жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия».
29 августа отмечается учрежденный по инициативе Казахстана Международный день действий против ядерных испытаний. 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
