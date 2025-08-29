Подоляка: бойцы РФ взяли под контроль около половины Заречного в ДНР

Около половины поселка Заречное на краснолиманском направлении перешло под контроль российских бойцов, сообщил в пятницу военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«Идут бои в районе Заречного. Уже примерно половина населенного пункта находится под нашим контролем», — заявил блогер.
Он сообщил также о продвижении подразделений РФ в районе села Колодези в южном направлении и их подходе к поселку Ставки. Согласно сведениям Подоляки, в настоящее время российские военные пытаются закрепиться на окраинах этого населенного пункта.
Ранее блогер сообщил о выходе военнослужащих РФ на окраины Плещеевки под Константиновкой.