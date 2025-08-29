Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: бойцы РФ взяли под контроль около половины Заречного в ДНР

По данным блогера, российские военные подходят к Ставкам.

Источник: Аргументы и факты

Около половины поселка Заречное на краснолиманском направлении перешло под контроль российских бойцов, сообщил в пятницу военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

«Идут бои в районе Заречного. Уже примерно половина населенного пункта находится под нашим контролем», — заявил блогер.

Он сообщил также о продвижении подразделений РФ в районе села Колодези в южном направлении и их подходе к поселку Ставки. Согласно сведениям Подоляки, в настоящее время российские военные пытаются закрепиться на окраинах этого населенного пункта.

Ранее блогер сообщил о выходе военнослужащих РФ на окраины Плещеевки под Константиновкой.