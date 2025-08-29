США могут поставить Украине ракеты ERAM, сообщает CNN

Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона сообщило в четверг, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех.