США могут поставить Украине ракеты ERAM, сообщает CNN

Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона сообщило в четверг, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех.
«Если сделка состоится, как и ожидалось, ракеты с дальностью полёта от 150 до 280 миль (от 240 до 450 километров — ред.) могут быть поставлены уже в этом году», — приводит телеканал данные источника.
При этом CNN отмечает, что пока не ясно, будут ли введены ограничения на их применение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.