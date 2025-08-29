Названы страны, которые могут составить костяк войск на Украине

Францию и Великобританию называют основными странами, которые могут направить военный контингент на Украину. Об этом пишет Politico.
По данным источников, именно Париж и Лондон активно продвигают идею и пытаются склонить союзников к предоставлению военных ресурсов. В европейских кулуарах этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых в последние недели.
Обсуждение усилилось после переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которые прошли 18 августа. Тогда снова был поднят вопрос о гарантиях безопасности, и тема присутствия западных военных на территории Украины вернулась в повестку.
Ранее СМИ писали, что лидеры стран Европы ведут дискуссии по поводу создания буферной зоны на Украине для урегулирования конфликта.
