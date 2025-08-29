Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы страны, которые могут составить костяк войск на Украине

Францию и Великобританию называют основными странами, которые могут направить военный контингент на Украину.

Францию и Великобританию называют основными странами, которые могут направить военный контингент на Украину. Об этом пишет Politico.

По данным источников, именно Париж и Лондон активно продвигают идею и пытаются склонить союзников к предоставлению военных ресурсов. В европейских кулуарах этот вопрос стал одним из наиболее обсуждаемых в последние недели.

Обсуждение усилилось после переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которые прошли 18 августа. Тогда снова был поднят вопрос о гарантиях безопасности, и тема присутствия западных военных на территории Украины вернулась в повестку.

Ранее СМИ писали, что лидеры стран Европы ведут дискуссии по поводу создания буферной зоны на Украине для урегулирования конфликта.

Ваша надежная лента новостей «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше