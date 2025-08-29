Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас сообщила, что ЕС не готовит гарантий безопасности для Дании и Гренландии

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что ЕС не планирует разрабатывать гарантии безопасности для Дании и Гренландии на случай агрессии со стороны Соединенных Штатов. Слова дипломата приводит ТАСС.

Источник: AP 2024

Данной информацией Каллас поделилась, находясь в Копенгагене на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

По данным датской телерадиокомпании DR, лица, предположительно связанные с президентом США Дональдом Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к США.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела страны и поручил Министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США для обсуждения сложившейся ситуации.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше