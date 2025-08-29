Каллас сообщила, что ЕС не готовит гарантий безопасности для Дании и Гренландии

Данной информацией Каллас поделилась, находясь в Копенгагене на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.
По данным датской телерадиокомпании DR, лица, предположительно связанные с президентом США Дональдом Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к США.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела страны и поручил Министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США для обсуждения сложившейся ситуации.