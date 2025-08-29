Президент Португалии назвал Трампа «советским и российским агентом»

Лидер США Дональд Трамп «объективно является советским и российским агентом», заявил на панельной дискуссии «Ответы президента» в Университете PSD президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
«Он действует как агент. Я не утверждаю, что существует альянс, основанный на дружбе или экономическом, идеологическом и доктринальном соучастии — такого нет. Речь идет о том, что новое американское руководство принесло стратегическую пользу России. Иными словами, они превратились из союзников одной стороны в арбитров в этом противостоянии», — отметил португальский президент.
Ранее Трамп выразил недовольство условиями Зеленского по Украине.
