Президент Португалии назвал Трампа «советским и российским агентом»

«Он действует как агент. Я не утверждаю, что существует альянс, основанный на дружбе или экономическом, идеологическом и доктринальном соучастии — такого нет. Речь идет о том, что новое американское руководство принесло стратегическую пользу России. Иными словами, они превратились из союзников одной стороны в арбитров в этом противостоянии», — отметил португальский президент.