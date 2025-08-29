«Место республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния», — говорится в материале.
Поздравительное письмо для президента Молдавии Майи Санду было подготовлено, но так и не отправлено. Источники издания уверены, что это решение было принято осознанно и отражает политический курс главы государства. Кроме того, Дан не приехал на празднование Дня независимости в Кишинёв. Как уточняют собеседники, это также часть стратегии по постепенному сближению, которая, по их словам, согласована с молдавской стороной.
Ранее сообщалось, что 27 августа по приглашению Майи Санду Молдавию посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Их визит был приурочен к 34-й годовщине независимости страны и был направлен на подтверждение поддержки безопасности, суверенитета и европейского курса республики.