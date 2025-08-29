Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

G4media: Президент Румынии Никушор Дан сделал шаг к присоединению Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан отказался направить поздравление Молдавии с Днём независимости, что в Кишинёве сочли политическим сигналом о планах объединения двух стран. Об этом сообщило издание издание G4media со ссылкой на свои источники.

Источник: Life.ru

«Место республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния», — говорится в материале.

Поздравительное письмо для президента Молдавии Майи Санду было подготовлено, но так и не отправлено. Источники издания уверены, что это решение было принято осознанно и отражает политический курс главы государства. Кроме того, Дан не приехал на празднование Дня независимости в Кишинёв. Как уточняют собеседники, это также часть стратегии по постепенному сближению, которая, по их словам, согласована с молдавской стороной.

Ранее сообщалось, что 27 августа по приглашению Майи Санду Молдавию посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Их визит был приурочен к 34-й годовщине независимости страны и был направлен на подтверждение поддержки безопасности, суверенитета и европейского курса республики.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше