G4media: Президент Румынии Никушор Дан сделал шаг к присоединению Молдавии

Поздравительное письмо для президента Молдавии Майи Санду было подготовлено, но так и не отправлено. Источники издания уверены, что это решение было принято осознанно и отражает политический курс главы государства. Кроме того, Дан не приехал на празднование Дня независимости в Кишинёв. Как уточняют собеседники, это также часть стратегии по постепенному сближению, которая, по их словам, согласована с молдавской стороной.