Новое вторжение: израильские военные устроили налет на бывшую базу ПВО близ Дамаска

Формально Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года и не поддерживают дипломатических отношений. В 1974 году две страны подписали соглашение ООН о создании буферной зоны между ними. Но Израиль заявил, что считает соглашение 1974 года утратившим силу после свержения Асада и создания буферной зоны. Сирийские официальные лица заявили, что хотят использовать соглашение 1974 года в качестве отправной точки в переговорах.