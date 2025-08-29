Новое вторжение: израильские военные устроили налет на бывшую базу ПВО близ Дамаска

В среду израильские вооруженные силы совершили налет на бывшую базу противовоздушной обороны на юге Сирии в ходе серии авиаударов по этому району — это была их самая масштабная операция подобного рода на территории Сирии с тех пор, как Башар Асад был свергнут в декабре прошлого года.
Это место, расположенное недалеко от города Аль-Кисва, примерно в 10 км к югу от Дамаска, было стратегической базой проиранских ополченцев во время правления Асада, пишет The Guardian.
Сирийские государственные СМИ сообщили, что днем ранее израильские военные нанесли удары по тому же району, в результате чего погибли шесть сирийских военнослужащих, которые обнаружили там израильские устройства для прослушивания и слежения. По сообщениям государственных СМИ, военнослужащие были в процессе демонтажа устройств, когда они были убиты.
Израильские военные самолеты и беспилотные летательные аппараты препятствовали проникновению сирийских войск в этот район до позднего вечера в среду, после того как израильские войска покинули этот район. Сирийский военный источник сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что десятки израильских военнослужащих прибыли на место на четырех вертолетах и провели там более двух часов, хотя неясно, что именно они делали.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал в соцсетях сообщение о том, что силы «день и ночь действуют во всех зонах боевых действий для обеспечения безопасности Израиля», но других объяснений не дал.
Министерство иностранных дел Сирии осудило эти удары, назвав их нарушением международного права и суверенитета страны.
Израиль нанес десятки ударов по складам оружия и военным базам после свержения Асада в декабре, напоминает The Guardian. Израиль также вторгся в буферную зону, разделяющую две страны, которая не патрулируется ООН, и создал там военные базы.
Израиль предупредил новое сирийское правительство, возглавляемое Ахмедом аль-Шараа, бывшим лидером исламистских мятежных группировок, что не позволит ему развернуть войска на юге Сирии.
Израильские удары по Сирии практически прекратились после того, как Дональд Трамп предупредил Израиль «быть разумным» в Сирии, пока в июне на юге Сирии не вспыхнули межконфессиональные столкновения в районах, где преобладают друзы. Израиль нанес удар по министерству обороны в Дамаске и разбомбил сирийские войска, что, по его словам, было попыткой защитить друзское население Сирии, пишет The Guardian.
Взрывы в среду произошли, несмотря на переговоры на высоком уровне по вопросам безопасности между сирийскими и израильскими официальными лицами. Официальные лица из обеих стран встретились в Париже вместе со специальным посланником США по Сирии Томом Барраком в начале этого месяца.
Парижские переговоры, в дополнение к встречам в Азербайджане, направлены на заключение соглашения о безопасности между двумя странами, которое остановило бы израильскую агрессию в Сирии и предоставило гарантии безопасности Израилю. Израиль также потребовал уважать права друзов в Сирии.
В четверг вечером Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры о демилитаризации юга Сирии продолжаются, тем самым косвенно признав, что впервые вступил в контакт с новым сирийским режимом.
В видеоролике, опубликованном его канцелярией, премьер-министр Израиля сказал: «Мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в мухафазе Свейда, но не только там; создании демилитаризованной зоны, простирающейся от Голанских высот, проходящей к югу от Дамаска, вплоть до Свейды, включая ее; и создание гуманитарного коридора для доставки гуманитарной помощи. Эти обсуждения происходят прямо сейчас, в этот самый момент».
Израильские лидеры неоднократно называли новое правительство в Дамаске джихадистским и выражали обеспокоенность тем, что оно может представлять угрозу для израильтян, живущих вблизи их общей границы. Новое правительство Сирии не нападало на Израиль и заявляло, что хочет мира в регионе, в том числе с Израилем, подчеркивает The Guardian.
Формально Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года и не поддерживают дипломатических отношений. В 1974 году две страны подписали соглашение ООН о создании буферной зоны между ними. Но Израиль заявил, что считает соглашение 1974 года утратившим силу после свержения Асада и создания буферной зоны. Сирийские официальные лица заявили, что хотят использовать соглашение 1974 года в качестве отправной точки в переговорах.
США, которые выступают посредниками в переговорах между Сирией и Израилем, заявили, что надеются, что со временем обе страны смогут нормализовать отношения и присоединиться к Авраамовым соглашениям. Сирийские официальные лица заявили, что это возможно, но подчеркнули, что текущие переговоры сосредоточены исключительно на вопросах безопасности.
Том Баррак предупредил, что достижение соглашения о безопасности потребует времени, заявив в интервью американскому новостному сайту Axios, что у двух стран «есть общие намерения и желание, но на данный момент предстоит еще много работы».