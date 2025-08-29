Европа захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов

Брюссель тестирует аппетит национальных капиталов к переводу активов в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести максимум прибыли, поделились подробностями несколько европейских чиновников. По их информации, сторонники этой идеи рассматривают новую схему в качестве шага к потенциальному захвату активов Российской Федерации и передаче их Киеву как компенсации после окончания вооруженного противостояния.