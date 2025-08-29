Европа захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов

Европейская комиссия (ЕК) начала разрабатывать схему передачи Украине почти 200 млрд евро из замороженных активов Российской Федерации для восстановления бывшей советской республики после окончания конфликта, пишет Politico, ссылаясь на источники.
Брюссель тестирует аппетит национальных капиталов к переводу активов в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести максимум прибыли, поделились подробностями несколько европейских чиновников. По их информации, сторонники этой идеи рассматривают новую схему в качестве шага к потенциальному захвату активов Российской Федерации и передаче их Киеву как компенсации после окончания вооруженного противостояния.