Язык ультиматумов: три вражеские страны запустили механизм санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия официально уведомили ООН о том, что они инициировали восстановление жестких санкций ООН против Ирана, дав Тегерану 30 дней на то, чтобы пойти на уступки в доступе к своим ядерным объектам или столкнуться с более глубокой экономической изоляцией во всем мире.
Официальные лица Великобритании лицемерно заявили, что решение было принято нелегко, и были предприняты активные дипломатические усилия, чтобы попытаться предотвратить этот шаг. Официальные лица подчеркнули, что все еще есть возможность предпринять дипломатические шаги в последний момент, прежде чем санкции вступят в силу через 30 дней. Ежегодная Генеральная ассамблея ООН высокого уровня в сентябре, вероятно, потребует более интенсивной дипломатии в связи с ситуацией с Ираном.
В Лондоне добавили, что Иран существенно не соблюдал условия ядерной сделки 2015 года с 2019 года, заявив, что Тегерану были предоставлены широкие возможности для соблюдения, но он либо не желал, либо не мог действовать.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) покинуло Иран после того, как Израиль разбомбил иранские ключевые ядерные объекты, и не смогло договориться о возвращении для оценки состояния этих объектов. Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ посетить объект в Бушере, пишет The Guardian.
Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Великобритании, сообщил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи о решении трех европейских стран в ходе телефонного разговора в четверг утром.
Ламми заявил: «Несмотря на неоднократные предупреждения, Иран не предпринял никаких существенных усилий для выполнения условий нашего предложения о продлении и последовательно не предоставлял надежных гарантий относительно характера своей ядерной программы. Хотя у нас не было другого выбора, кроме как предпринять это действие, мяч остается на стороне Ирана, и я бы приветствовал их возвращение за стол переговоров с серьезным предложением».
В ответ Аракчи заявил, что Иран готов возобновить «честные» переговоры по своей ядерной программе, если Запад проявит добрую волю.
«Аракчи подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьезность и добрую волю и будут избегать действий, которые снижают шансы на успех», — говорится в письме, направленном главе внешнеполитического ведомства Европейского союза эстонке Кайе Каллас.
Ранее Аракчи заявил, что европейский шаг был «незаконным и неоправданным» и что решение должно быть отменено в ближайшие дни.
Организация Объединенных Наций в четверг призвала Иран и крупнейшие державы воспользоваться моментом для заключения ядерной сделки. «В ближайшие 30 дней есть возможность избежать дальнейшей эскалации и найти путь продвижения вперед, который послужит миру», — заявил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря Антониу Гутерриша.
В знак враждебного отношения к планам сотрудничества с МАГАТЭ иранский депутат Амир-Хоссейн Сабети заявил, что он прочитал проект соглашения с агентством слово в слово, и охарактеризовал его как «катастрофу», добавив: «Если это ложь, опровергайте это, и мы будем счастливы, но если это правда, то горе вам».
Восстановление санкций превратило бы многие существующие — в основном американские и европейские — меры в санкции ООН, требующие соблюдения Россией и Китаем, которые в четверг завершили работу над проектом резолюции Совета Безопасности ООН о продлении ядерной сделки на шесть месяцев и призвали все стороны немедленно возобновить переговоры, отмечает The Guardian.
Некоторые санкции в отношении иранской военной промышленности, которые в настоящее время не действуют, будут восстановлены. Кроме того, США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, в будущем будут иметь право вето на отмену санкций ООН, которого у них в настоящее время нет.
Три европейские державы должны были действовать немедленно, пока 15 октября не истек срок действия ядерной сделки и не закончились их полномочия по восстановлению санкций.
Обосновывая это решение, официальные лица Великобритании заявили, что ядерная сделка 2015 года позволила Ирану хранить только 300 кг урана, обогащенного до 3,67%. Вместо этого запасы были в 45 раз больше этого предела, при этом большая часть урана превышала уровни чистоты, установленные соглашением 2015 года. Иран также располагал запасами неучтенного высокообогащенного урана весом 400 кг.
Официальные лица заявили: «Мы приложили все усилия, чтобы достичь соглашения, но с иранской стороны просто не было достаточной реакции, включая восемь раундов переговоров в этом году. Самое основное юридическое требование, чтобы ядерная инспекция ООН могла получить доступ к ядерным объектам Ирана, не было выполнено. Откровенно говоря, у нас закончилось время. Мы не можем допустить, чтобы ядерное досье Ирана исчезло с повестки дня или чтобы санкции были окончательно сняты, в то время как ядерная программа Ирана расширяется, а МАГАТЭ отказывают в доступе, что является явным нарушением его обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия».
Представители Лондона заявили, что ответный шаг якобы был законным и соразмерным, и Великобритания по-прежнему привержена дипломатическому решению. Они добавили, что в июне Великобритания предложила шестимесячную отсрочку в применении санкций при условии, что Иран снова допустит МАГАТЭ.
Официальные лица заявили, что Иран прекратил выполнение дополнительного протокола, разрешающего усиленные инспекции его ядерных объектов.
Некоторые эксперты опасаются, что Иран может в качестве ответной меры полностью выйти из договора о нераспространении ядерного оружия или усилить свое сопротивление возвращению МАГАТЭ.
Хотя ядерное досье Ирана не стоит на первом месте в повестке дня Белого дома, иранцы опасаются, что оно, вероятно, вскоре привлечет внимание Дональда Трампа и Израиля, что повысит вероятность дальнейших атак, отмечает The Guardian.
Иран разделен на тех, кто хочет принять требования США в обмен на отмену санкций, и тех, кто не боится дальнейшей конфронтации.
Иранское руководство, застигнутое врасплох июньскими агрессиями, проводило реорганизацию своего руководства в области обороны и безопасности, и, возможно, у него не было времени достичь внутреннего консенсуса. Иранский парламент, в котором преобладают консерваторы, выдвинул жесткие условия для возвращения МАГАТЭ, но они могут быть отменены Советом национальной безопасности Ирана.