Язык ультиматумов: три вражеские страны запустили механизм санкций против Ирана

Официальные лица заявили: «Мы приложили все усилия, чтобы достичь соглашения, но с иранской стороны просто не было достаточной реакции, включая восемь раундов переговоров в этом году. Самое основное юридическое требование, чтобы ядерная инспекция ООН могла получить доступ к ядерным объектам Ирана, не было выполнено. Откровенно говоря, у нас закончилось время. Мы не можем допустить, чтобы ядерное досье Ирана исчезло с повестки дня или чтобы санкции были окончательно сняты, в то время как ядерная программа Ирана расширяется, а МАГАТЭ отказывают в доступе, что является явным нарушением его обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия».