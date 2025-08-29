Фотографии неофашистки Джорджи Мелони оказались на порносайте с изображениями известных женщин

«Это не просто фотографии в купальнике, а моменты из моей общественной и личной жизни, — написала она. — Под ними были сексистские, вульгарные и жестокие комментарии. Я не могу молчать, потому что эта история не только обо мне. Она касается всех нас. Речь идет о нашем праве быть свободными, уважаемыми и жить без страха».