Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поздравил американцев с Днем труда фотографией в фартуке McDonald’s

Белый дом опубликовал поздравление американцам с Днем труда, проиллюстрировав его фотографией президента США Дональда Трампа в фартуке сети McDonald’s, который машет автомобилистам из окна закусочной.

Белый дом опубликовал поздравление американцам с Днем труда, проиллюстрировав его фотографией президента США Дональда Трампа в фартуке сети McDonald’s, который машет автомобилистам из окна закусочной.

Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s в Пенсильвании в преддверии президентских выборов, которые он впоследствии выиграл.

Американцы отмечают День труда в первый понедельник сентября.

Читайте материал «Лидеры каждой из стран ШОС подтвердили участие в саммите в китайском Тяньцзине».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше