Трамп поздравил американцев с Днем труда фотографией в фартуке McDonald’s

Белый дом опубликовал поздравление американцам с Днем труда, проиллюстрировав его фотографией президента США Дональда Трампа в фартуке сети McDonald’s, который машет автомобилистам из окна закусочной.
Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s в Пенсильвании в преддверии президентских выборов, которые он впоследствии выиграл.
Американцы отмечают День труда в первый понедельник сентября.
