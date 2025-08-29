Ричмонд
Павел Семизоров избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края

Павел Семизоров официально вступил в должность парламентария Законодательного собрания Красноярского края.

Павел Семизоров официально вступил в должность парламентария Законодательного собрания Красноярского края. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, он приступил к исполнению обязанностей в августе 2025 года.

Семизоров, уроженец Норильска, имеет два высших образования: экономиста-менеджера (Национальный открытый институт России) и специалиста в области государственного управления (РАНХиГС при Президенте РФ). Его профессиональный путь включает работу в горноспасательной службе, руководящие должности в автомобильной отрасли и экспертных организациях.

Основными приоритетами своей депутатской деятельности Семизоров обозначил:

Развитие северных территорий региона;

Поддержку промышленного потенциала края;

Повышение качества жизни в моногородах;

Строительство современной инфраструктуры.

На ближайших заседаниях парламента ожидается, что новый депутат подключится к работе над ключевыми законодательными инициативами, касающимися развития Норильского промышленного района и поддержки северных территорий Красноярского края.