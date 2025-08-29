Павел Семизоров избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края

Павел Семизоров официально вступил в должность парламентария Законодательного собрания Красноярского края. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, он приступил к исполнению обязанностей в августе 2025 года.
Семизоров, уроженец Норильска, имеет два высших образования: экономиста-менеджера (Национальный открытый институт России) и специалиста в области государственного управления (РАНХиГС при Президенте РФ). Его профессиональный путь включает работу в горноспасательной службе, руководящие должности в автомобильной отрасли и экспертных организациях.
Основными приоритетами своей депутатской деятельности Семизоров обозначил:
Развитие северных территорий региона;
Поддержку промышленного потенциала края;
Повышение качества жизни в моногородах;
Строительство современной инфраструктуры.
На ближайших заседаниях парламента ожидается, что новый депутат подключится к работе над ключевыми законодательными инициативами, касающимися развития Норильского промышленного района и поддержки северных территорий Красноярского края.