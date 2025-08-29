Одну европейскую страну уличили в намерении присоединить к себе соседа

Поздравительное письмо для президента Молдовы Майи Санду было подготовлено, однако в Кишинев отправлено не было. Издание отмечает, что это отражает политическое решение: Молдова, по мнению Дан, должна находиться рядом с Румынией, а празднование независимости республики в этом контексте неуместно.