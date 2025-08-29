Ричмонд
Одну европейскую страну уличили в намерении присоединить к себе соседа

Президент Румынии Никушор Дан, член НАТО, сделал первый шаг к возможному присоединению Молдовы, не поздравив республику с Днём независимости, сообщает G4media со ссылкой на собственные источники.

Поздравительное письмо для президента Молдовы Майи Санду было подготовлено, однако в Кишинев отправлено не было. Издание отмечает, что это отражает политическое решение: Молдова, по мнению Дан, должна находиться рядом с Румынией, а празднование независимости республики в этом контексте неуместно.

По словам людей, знакомых с политикой румынского президента, Дан также не посетил торжества в Молдове из-за своей стратегии по присоединению соседнего государства. Источники уточняют, что данная линия согласована с Кишиневом.

Отметим, что 27 августа 2025 года Молдову посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск, чтобы выразить поддержку Майе Санду. По словам самой Санду, их визит был направлен на поддержку страны в условиях «вмешательства России».

Читайте также: Европа захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше