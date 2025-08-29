Башкирия предложила снизить расходы на ЖКХ за счет солнечной энергии

Это позволит значительно снизить коммунальные платежи за электроэнергию.
«Это не только снизит их ежемесячные затраты, но и повысит общую эффективность и уменьшит нагрузку на традиционные энергоресурсы», — предложил и.о. министра строительства и архитектуры Рб Артем Ковшов на встрече с представителями саморегулируемых организаций стройотрасли и депутатами Госсобрания.
Инициатива была озвучена на примере уфимского ЖК «Умный дом Гелиос» — первого в России многоквартирного дома с фасадной солнечной станцией мощностью 150 кВт. В настоящее время законодательство разрешает использовать солнечную энергию только для общедомовых нужд.
Предложение уже поддержали депутаты Государственного собрания РБ и представители строительной отрасли. Создана рабочая группа для разработки изменений в федеральное законодательство, регулирующее взаимодействие с энергокомпаниями. Реализация инициативы может стать прорывом для энергоэффективного жилья в России.