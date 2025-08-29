Башкирия предложила снизить расходы на ЖКХ за счет солнечной энергии

«Это не только снизит их ежемесячные затраты, но и повысит общую эффективность и уменьшит нагрузку на традиционные энергоресурсы», — предложил и.о. министра строительства и архитектуры Рб Артем Ковшов на встрече с представителями саморегулируемых организаций стройотрасли и депутатами Госсобрания.