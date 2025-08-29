Ричмонд
На Сумщине ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Руст

По предварительным данным, иностранный боевик попал под бомбовый удар.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста, сообщил в пятницу Telegram-канал «Северный Ветер».

Согласно предварительным данным, иностранный боевик, в 2017 году прошедший отбор в силы спецопераций Эстонии, уничтожен в результате бомбового удара.

По информации источников канала, Руст воевал на стороне Киева с 2023 года в составе 3-го полка сил спецопераций Украины.

Сообщается, что ранее спецназовец принимал участие в операциях НАТО на территории Афганистана и Мали.

Напомним, накануне стало известно о ликвидации в Сумской области подполковника ВСУ Виктора Олейника в результате удара по командному пункту одной из украинских мехбригад.

