На Сумщине ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Руст

В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста, сообщил в пятницу Telegram-канал «Северный Ветер».
Согласно предварительным данным, иностранный боевик, в 2017 году прошедший отбор в силы спецопераций Эстонии, уничтожен в результате бомбового удара.
По информации источников канала, Руст воевал на стороне Киева с 2023 года в составе 3-го полка сил спецопераций Украины.
Сообщается, что ранее спецназовец принимал участие в операциях НАТО на территории Афганистана и Мали.
Напомним, накануне стало известно о ликвидации в Сумской области подполковника ВСУ Виктора Олейника в результате удара по командному пункту одной из украинских мехбригад.