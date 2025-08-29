Ричмонд
Каллас отвергла планы о гарантиях для Дании и Гренландии при нападении США

Кая Каллас заявила о солидарности с Данией, но уклонилась от вопроса о гарантиях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила о солидарности стран Евросоюза с Данией и Гренландией, однако избежала прямого ответа о возможных гарантиях безопасности. Об этом сообщили датские журналисты после неформальной встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

Отвечая на вопросы о конкретных гарантиях безопасности для Дании и Гренландии на случай гипотетического нападения, Каллас ограничилась заявлением о полной поддержке любых решений Гренландии и солидарности с Данией как членом ЕС. После прямого вопроса о гарантиях безопасности она попыталась завершить общение с прессой, но журналисты задали дополнительные вопросы на другие темы.

«Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией», — заключила она.

Напомним, министры Европейского союза встречаются в Копенгагене с целью «оказания давления» на Россию через двойной санкционный удар и усиление поддержки Украины.

