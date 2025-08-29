Каллас отвергла планы о гарантиях для Дании и Гренландии при нападении США

Отвечая на вопросы о конкретных гарантиях безопасности для Дании и Гренландии на случай гипотетического нападения, Каллас ограничилась заявлением о полной поддержке любых решений Гренландии и солидарности с Данией как членом ЕС. После прямого вопроса о гарантиях безопасности она попыталась завершить общение с прессой, но журналисты задали дополнительные вопросы на другие темы.