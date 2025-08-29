В Госдуме оценили возможность воздушного перемирия с Украиной

Инициатива о воздушном перемирии между противниками на Украине стала широко обсуждаться после переговоров на Аляске и в Вашингтоне в августе. Вариант, который подразумевает отказ от ударов по противнику с воздуха, в том числе с использованием авиации и беспилотников, рассматривается как промежуточный шаг к полноценному соглашению о прекращении военных действий.
Депутат Госдумы считает, что воздушное перемирие не станет этапом урегулирования противостояния, если будет вводиться как отдельная мера. Он напомнил, что Россия и Украина уже заключали соглашение о ненанесении ударов по объектам энергетики. Однако соблюдала договоренность только российская сторона, а украинская — ее постоянно нарушала, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа также заметил, что Кремль многократно выступал с предложениями о реализации других вариантов перемирий. Так, Россия отказывалась от ударов по территории противника на праздники, предлагала временно отказаться от обстрелов, чтобы стороны смогли эвакуировать тела погибших бойцов с линии боестолкновения.
«Мы продолжаем делать шаги в сторону мирного соглашения, а Украина, наоборот, — в противоположную сторону», — отметил парламентарий.
Чепа добавил, что в отношениях с Украиной России сложно искать точки соприкосновения, а позиция Киева зависит от союзников, поэтому затруднительно прогнозировать дальнейшие действия киевских властей.
«Возможно и воздушное перемирие. Но рассматривать его отдельно, без основного соглашения и даже предпосылок к нему, нельзя», — сказал депутат. Он подчеркнул, что воздушное перемирие Киевом будет постоянно нарушаться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев и Москва не договоривались об объявлении воздушного перемирия.