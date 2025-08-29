В Госдуме оценили возможность воздушного перемирия с Украиной

Инициатива о воздушном перемирии между противниками на Украине стала широко обсуждаться после переговоров на Аляске и в Вашингтоне в августе. Вариант, который подразумевает отказ от ударов по противнику с воздуха, в том числе с использованием авиации и беспилотников, рассматривается как промежуточный шаг к полноценному соглашению о прекращении военных действий.