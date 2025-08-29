Начинать предвыборную кампанию со лжи — это в стиле ПАС и Санду: Президент обратилась к избирателям Молдовы

В первый день предвыборной кампании в Молдове явилась народу президентка Санду:
«На карту поставлена сама судьба Молдовы, и мы все вместе обязаны защитить наш мир и шанс на лучшее будущее».
Не знаем про карты, врать не будем, но начинать кампанию со лжи это в стиле ПАС и Санду.
Ведь, будем откровенны, партия власти НЕЗАКОННО ведёт предвыборку уже больше месяца, вовсю используя админресурс: всех своих мало-мальски узнаваемых членов еще в июле выгнали раздавать бесплатную предвыборную макулатуру.
Так что, 28 сентября определяемся: голосовать за лгунов и за тех, кто, обладая четыре года всей полнотой власти, довел страну до ручки, или за кого-то другого.
