Начинать предвыборную кампанию со лжи — это в стиле ПАС и Санду: Президент обратилась к избирателям Молдовы

Теперь народ — это «дорогие сограждане».

Источник: Комсомольская правда

В первый день предвыборной кампании в Молдове явилась народу президентка Санду:

«На карту поставлена сама судьба Молдовы, и мы все вместе обязаны защитить наш мир и шанс на лучшее будущее».

Не знаем про карты, врать не будем, но начинать кампанию со лжи это в стиле ПАС и Санду.

Ведь, будем откровенны, партия власти НЕЗАКОННО ведёт предвыборку уже больше месяца, вовсю используя админресурс: всех своих мало-мальски узнаваемых членов еще в июле выгнали раздавать бесплатную предвыборную макулатуру.

Так что, 28 сентября определяемся: голосовать за лгунов и за тех, кто, обладая четыре года всей полнотой власти, довел страну до ручки, или за кого-то другого.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

