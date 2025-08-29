Сенаторы устроили мордобой из-за вопроса о военной интервенции США

Ранее на этой неделе сенатор от одной из оппозиционных партий выступил в эфире телеканала Fox News и заявил, что «помощь Соединенных Штатов в борьбе с картелями в Мексике абсолютно желательна». Этот вопрос стал особенно острым в Мексике после того, как Дональд Трамп, как сообщается, санкционировал применение военной силы против наркокартелей, считающихся террористическими организациями в странах Латинской Америки.