Сенаторы устроили мордобой из-за вопроса о военной интервенции США

В Сенате Мексики вспыхнула драка после обсуждения вопроса о военном вмешательстве США. Два ведущих политика страны толкали, хватали и кричали друг на друга после жаркой дискуссии по поводу присутствия иностранных войск на мексиканской земле.
Заседание Сената Мексики в среду переросло в мордобой после того, как один из членов законодательного органа, по-видимому, пришел в ярость из-за того, что ему не дали возможности выступить, сообщает CNN.
Драка вспыхнула между двумя высокопоставленными сенаторами ближе к концу заседания, на котором шли жаркие дебаты о возможности военного вмешательства США в страну.
Когда заиграл национальный гимн, обиженный сенатор Алехандро Морено — президент оппозиционной партии PRI — поднялся на трибуну и схватил за руку председателя Сената Херардо Фернандеса Норонью из правящей партии «Морена», после чего началась потасовка.
Затем в дело вмешались другие люди, находившиеся поблизости. Прямая трансляция перепалки показывает, как мужчина в костюме замахивается на Норонью, в то время как Морено валит на землю другого человека в зеленой рубашке.
Позже Норонья опознал в человеке в зеленой рубашке члена своей команды. Этот человек появился рядом с Нороньей на пресс-конференции с повязкой на шее и на руке.
Морено написал в социальных сетях, что он выступил против Нороньи, потому что правящая партия изменила повестку дня сессии, чтобы помешать оппозиции высказаться.
«Эта трусость спровоцировала то, что последовало. Давайте внесем ясность: первая физическая агрессия исходила от Нороньи», — сказал он, утверждая, что президент Сената начал ссору, толкнув его.
Со своей стороны, Норонья настаивал на том, что во всем виноваты сенаторы от оппозиции. «Это они накинулись на меня. Они скажут, что это свобода выражения мнений», — сказал он.
Политик поведал, что во время заседания они обсуждали такие темы, как военное вмешательство США, в поддержке которого он обвинил оппозиционные партии.
Он также заявил, что намерен подать жалобу на Морено, утверждая, что сенатор угрожал убить его. Он также заявил, что будет добиваться исключения Морено и других членов оппозиции, участвовавших в перепалке.
Ранее на этой неделе сенатор от одной из оппозиционных партий выступил в эфире телеканала Fox News и заявил, что «помощь Соединенных Штатов в борьбе с картелями в Мексике абсолютно желательна». Этот вопрос стал особенно острым в Мексике после того, как Дональд Трамп, как сообщается, санкционировал применение военной силы против наркокартелей, считающихся террористическими организациями в странах Латинской Америки.
Насилие в Конгрессе Мексики — явление редкое, но не такое уж неслыханное, отмечает CNN. В 2006 году между законодателями вспыхнула драка накануне инаугурации президента Фелипе Кальдерона после спорных результатов выборов.