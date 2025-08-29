Ричмонд
Казахстан применит санкции к нелегалам в Южной Корее

Казахстан планирует присоединиться к южнокорейской системе разрешений на трудоустройство иностранных граждан (EPS). Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, по данному вопросу ведётся большая работа совместно с Министерством иностранных дел.

«Ведутся переговоры с корейскими специальными службами о заключении меморандума. Недавно состоялась встреча, на которой обсуждалась возможность присоединения Казахстана к платформе EPS. На сегодняшний день мы ожидаем ответа от корейской стороны», — отметил он.

Особое внимание уделяется казахстанцам, пребывающим в Южной Корее нелегально.

«По ним ведётся мониторинг через систему миграционных потоков. Мы фиксируем все данные о гражданах, находящихся за рубежом более 183 дней. Если подтвердится, что они действительно пребывают на территории других государств нелегально, к ним будут применяться санкционные меры», — пояснил вице-министр.

Он также подчеркнул, что в консульстве Казахстана работают полицейские атташе, которые напрямую взаимодействуют с гражданами страны за рубежом.