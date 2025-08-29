Казахстан применит санкции к нелегалам в Южной Корее

«По ним ведётся мониторинг через систему миграционных потоков. Мы фиксируем все данные о гражданах, находящихся за рубежом более 183 дней. Если подтвердится, что они действительно пребывают на территории других государств нелегально, к ним будут применяться санкционные меры», — пояснил вице-министр.