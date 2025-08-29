ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют свыше 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют свыше 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Данные опубликованы на официальном сайте.
Как отмечается в публикации, в ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о доверии к Владимиру Путину. И сразу 80,2% опрошенных ответили положительно. Похожая ситуация сложилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ему, согласно данным исследования, доверяют 61% опрошенных.
При этом в ходе опроса также выяснялось, одобряют ли россияне деятельность действующего президента. В данном случае положительно ответили сразу 77,5% опрошенных. В случае работы премьер-министра и Правительства РФ показатели оказались немногим ниже — 51,7% и 51,6% соответственно.
Исследование проводилось посредством телефонного опроса. Было задействовано 1600 номеров абонентов со всей территории РФ. Погрешность составляет не более 1%.
Немногим ранее Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне жить за границей. Оказалось, что переезжать на ПМЖ не готовы сразу 91% опрошенных. При этом еще 59 процентов опрошенных вовсе уверены, что лучше жить там, где человек рождается и получает образование.