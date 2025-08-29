ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют свыше 80% россиян

Немногим ранее Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне жить за границей. Оказалось, что переезжать на ПМЖ не готовы сразу 91% опрошенных. При этом еще 59 процентов опрошенных вовсе уверены, что лучше жить там, где человек рождается и получает образование.