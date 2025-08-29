Посол КНР в РФ назвал визит Путина в Китай манифестом в защиту мира

Дипломат напомнил, что в мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а скоро состоится визит Путина в Китай для участия в торжественном собрании в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне. «Эти исторические взаимные визиты глав двух государств не только ярко демонстрируют высокий уровень китайско-российских отношений в новую эпоху, но и являются данью глубокого уважения нашей общей исторической памяти и подвигу победы», — подчеркнул посол.