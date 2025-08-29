На реконструкцию аэропорта Магнитогорска выделили 2 миллиарда рублей

В Магнитогорске аэропорту выделили 2 млрд рублей на реконструкцию. Информация о поиске подрядчика для ремонта появилась на портале госзакупок.
Дирекция заказчика объявила тендер о поиске подрядчика. Победителю аукциона предстоит провести изыскательные работы, подготовить проектную документацию и провести реконструкцию аэропорта за 2 млрд рублей.
Весь ремонт необходимо завершить до конца сентября 2026 года.
Подрядчика определят после 15 сентября 2025 года.
Напомним, что ситуацию с затянувшейся реконструкцией аэропорта в июле раскритиковал президент Владимир Путин.