На реконструкцию аэропорта Магнитогорска выделили 2 миллиарда рублей

Идет поиск подрядчика для выполнения работ.

Источник: Правительство Челябинской области

В Магнитогорске аэропорту выделили 2 млрд рублей на реконструкцию. Информация о поиске подрядчика для ремонта появилась на портале госзакупок.

Дирекция заказчика объявила тендер о поиске подрядчика. Победителю аукциона предстоит провести изыскательные работы, подготовить проектную документацию и провести реконструкцию аэропорта за 2 млрд рублей.

Весь ремонт необходимо завершить до конца сентября 2026 года.

Подрядчика определят после 15 сентября 2025 года.

Напомним, что ситуацию с затянувшейся реконструкцией аэропорта в июле раскритиковал президент Владимир Путин.