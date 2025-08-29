Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции

«Сегодня мы отмечаем особую дату. 30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Этот момент стал историческим для нашей страны. Поздравляю всех с юбилеем! Действительно, нет ничего выше нашего Основного закона. Конституция — это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности. Казахи — это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести. Ярчайшие примеры степных законов — “Қасым ханның қасқа жолы” (“Светлый путь хана Касыма”), “Есім ханның ескі жолы” (“Исконный путь хана Есима”), “Жетi жарғы” (“Семь установлений”) хана Тауке. Эта традиция никогда не прерывалась. Наш народ прошел долгий исторический путь — от законов Степи до нынешнего Основного закона. Особую роль в начале прошлого века в этом процессе сыграла казахская интеллигенция. В советское время были заложены основы многих правовых норм. В те годы появилась целая плеяда блестящих юристов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.