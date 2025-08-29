NYP: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи, одобренный конгрессом

«Президент Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции», — говорится в публикации.
Газета отмечает, что Белый дом намерен воспользоваться законодательной уловкой, «которая не применялась 48 лет». Ее суть заключается в том, что запрос об отмене расходов подается в конгресс так близко к завершению финансового года 30 сентября, что срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на запрос главы государства.
По информации New York Post, указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.