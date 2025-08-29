Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи, одобренный конгрессом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает газета New York Post.

Источник: © РИА Новости

«Президент Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что Белый дом намерен воспользоваться законодательной уловкой, «которая не применялась 48 лет». Ее суть заключается в том, что запрос об отмене расходов подается в конгресс так близко к завершению финансового года 30 сентября, что срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на запрос главы государства.

По информации New York Post, указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.

Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше