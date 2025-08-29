Токаев высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции

«В 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил наше конституционное устройство. Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений. Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду первого президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции», — сказал Токаев.