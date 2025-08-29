Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции

Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК, упомянул о первом президенте, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В ходе своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в процессе принятия Конституции.

«В 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил наше конституционное устройство. Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений. Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду первого президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции», — сказал Токаев.