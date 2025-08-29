Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать президентом США в случае необходимости

Джей Ди Вэнсу 41 год. С января 2023 года он занимал пост сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил позицию и поддержал его на выборах 2020 года. До прихода в политику Вэнс служил в морской пехоте США, был корреспондентом во время военной операции в Ираке, после чего окончил Йельскую школу права.