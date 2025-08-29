Ричмонд
Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать президентом США в случае необходимости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов стать главой государства, если с американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. При этом Вэнс выразил уверенность, что Дональд Трамп останется на посту до конца президентского срока.

Источник: Reuters

«За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте», — сказал Вэнс в интервью USA Today. Он отметил, что у Дональда Трампа крепкое здоровье. «У него невероятная энергия», — добавил вице-президент.

Джей Ди Вэнсу 41 год. С января 2023 года он занимал пост сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил позицию и поддержал его на выборах 2020 года. До прихода в политику Вэнс служил в морской пехоте США, был корреспондентом во время военной операции в Ираке, после чего окончил Йельскую школу права.

6 августа Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса наиболее вероятным следующим кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.

