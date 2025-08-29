В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив

«Его дальнейшее масштабирование находится под вопросом, так как не все работодатели готовы предоставлять информацию за своих работников о предыдущих местах работы, особенно до 1998 года. Поэтому данный проект временно приостановлен. Сейчас мы движемся в другом направлении — ведём работу по оцифровке Е-архива и его интеграции с системой. В дальнейшем сведения о трудовом стаже будем получать именно из этой базы», — пояснил Анафин.