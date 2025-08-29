Ричмонд
В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив

При этом приостановлен пилот по автоматическому назначению пенсий.

Источник: Baigenews

В Казахстане приостановлен пилотный проект по автоматическому назначению пенсий. Поэтому теперь подтверждение трудового стажа планируется проводить через систему Е-архива. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, передаёт BAQ.KZ.

«Да, действительно, у нас был пилотный проект по проактивному назначению пенсионных выплат. Изначально в нём участвовала НАО “Государственная корпорация”, где отделы кадров вносили информацию о трудовом стаже сотрудников до 1998 года для тех, кто планировал выходить на пенсию. Далее подключились организации квазигосударственного сектора, которые также начали вносить данные», — отметил он.

По словам вице-министра, на сегодняшний день пилот завершён.

«Его дальнейшее масштабирование находится под вопросом, так как не все работодатели готовы предоставлять информацию за своих работников о предыдущих местах работы, особенно до 1998 года. Поэтому данный проект временно приостановлен. Сейчас мы движемся в другом направлении — ведём работу по оцифровке Е-архива и его интеграции с системой. В дальнейшем сведения о трудовом стаже будем получать именно из этой базы», — пояснил Анафин.