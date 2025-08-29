Дмитрий Чернышенко открыл новый корпус кампуса мирового уровня в Новосибирске

«Многие из вас давно знали, что станут студентами, благодаря победам на олимпиадах. Те, кто поступил без экзаменов, сегодня получают еще одно подтверждение своих заслуг, своего труда. Но, по сути, вы только начинаете свой путь в интересном и перспективном месте. Об этом говорит и география: сюда приехали ребята со всей страны, поступившие без экзаменов благодаря своим выдающимся способностям. И сейчас начинается самый захватывающий и волнительный этап вашей жизни. Вы не только приобретете новые знания, но и, что самое главное, обретете новых друзей. А кто-то, возможно, встретит и свою половинку. Не забывайте о жизни вне науки, создавайте семьи, влюбляйтесь, живите полной жизнью. Сейчас это может казаться далеким, но поверьте, это самый интересный период, вы это поймете позже. В добрый путь!», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.