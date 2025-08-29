МИД Турции заявил о предложенном Россией компромиссе по территориям

«Теперь они отказались от этих требований и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25−30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — сказал министр.