МИД Турции заявил о предложенном Россией компромиссе по территориям

Москва согласна остановиться на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если получит оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса, заявили в Анкаре. Москва не подтверждала эти сведения.

Источник: РИА "Новости"

Россия первоначально требовала от Украины территории четырех регионов в границах их административных границ, но отказалась от этих требований, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан, передает Haberler.

«Теперь они отказались от этих требований и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25−30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», — сказал министр.

Предложение России и ее согласие подтвердить договор гарантиями безопасности создает «поистине великолепную основу в виде рамочного соглашения», уверен Фидан.

К весне российские войска почти полностью контролировали ЛНР (99%), а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%.

О подобных условиях мира, озвученных Москвой, прежде сообщали зарубежные СМИ, ссылаясь на источники.

Российские власти не подтверждали эту информацию. Как заявил 1 августа президент Владимир Путин, условия не поменялись с прошлого лета: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание их и Крыма в составе России. 15 августа условия мирного урегулирования обсуждались Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Президент США уверен в необходимости «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, называя это одной из красных линий. Путин в июне сказал: «Где ступает нога русского солдата, то наше».

